Одного воїна поранено, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"21 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися такі населенні пункти: Красногорівка, Павлопіль, Лебединське, Новотроїцьке, Піски, Мар’їнка, Оріхове, Луганське, Травневе, Новотошківське, Новолуганське.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції, а саме: поруч із Мар’їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета противник зробив 3 постріли; в районі населеного пункту Новомихайлівка - зі 120-мм міномета випустив 5 мін. За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі ООС.

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