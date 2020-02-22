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22.02.20 08:44

Кількість жертв коронавірусу зросла до 2345 осіб, хворих у Китаї - майже 76,3 тис., - Держкомітет охорони здоров'я КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом суботи кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом Covid-19, із грудня минулого року сягнула 76,228 тис. осіб, смертельний результат зафіксовано у 2345 тис. випадків.

Кількість жертв коронавірусу зросла до 2345 осіб, хворих у Китаї - майже 76,3 тис., - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За минулу добу кількість тих, які заразилися, збільшилася в країні на 397 людей, смертельних випадків - на 109. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 106 осіб, по одному в провінції Хебей, Синьцзян-Уйгурському автономному районі та Шанхаї.

У лікарнях країни наразі проходять курс лікування 53,3 тис. осіб, стан понад 11,4 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 20,6 тис. осіб видужали, їх виписали з медичних закладів.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 104 випадки захворювання: в Гонконзі - 68 (два смертельні випадки, шестеро одужали), в Макао - 10 (шестеро одужали), на Тайвані - 26 (один помер, двоє одужали).

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