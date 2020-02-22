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22.02.20 10:16

Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підстав для розпуску Верховної Ради наразі немає.

Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Позиція президента, наскільки я пам'ятаю, і її було висловлено публічно, і моя позиція, і ви також її чули, що підстав для розпуску Верховної Ради наразі немає. Як далі розвиватимуться події, подивимося", - зазначив він.

Раніше в розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною" Зеленський заявив, що і цих депутатів уже пора міняти.

Пізніше Разумков, коментуючи цю заяву Зеленського, заявив: "Він міг просто пожартувати".

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