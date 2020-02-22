Робота уряду суперуспішна та суперефективна, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Я вважаю, що її потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Наприклад, щодо мого конкретного міністерства я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, про приватизацію, про концесії. Це все досить контраверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно", - сказав Милованов.

Милованов прокоментував і результати опитувань, за якими 70% українців не довіряють уряду: "Я думаю, час покаже, і ми маємо комунікувати не словами, а діями. Результат наших дій займає певний час. Але головне, ми хочемо, щоб у людей було краще життя, і для цього багато робимо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень довіри до уряду істотно знизився останніми місяцями. Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку.

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