Секретар РНБО Данілов прибув у Нові Санжари. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

"Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прибув у Нові Санжари. Його зустрів голова облдержадміністрації Олег Синєгубов", - сказано в повідомленні.

Данілов ознайомиться з умовами перебування евакуйованих із Китаю українців у медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари". Також ознайомиться із ситуацією, що склалася навколо розміщення українців.







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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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