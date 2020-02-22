Для евакуйованих із Китаю в Нових Санжарах встановлюють 4G-інтернет, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує офіційний сайт Полтавської облдержадміністрації.

"До медцентру Нових Санжар завезли пересувну станцію для високошвидкісного доступу до інтернету. Обладнання надав мобільний оператор Vodafone Ukraine в межах меморандуму між компанією та Полтавською облдержадміністрацією. Тепер евакуйовані з Уханя українці зможуть без жодних проблем спілкуватися з рідними", - сказано в повідомленні.

Інженери компанії оперативно розгортають інфраструктуру, необхідну для забезпечення зв'язку з безкоштовним доступом до інтернету.

"Уперше в Україні ми використовуємо нове рішення WTTX. За своїми характеристиками воно повністю замінює фіксований інтернет, забезпечуючи таку ж високу швидкість передачі даних, - розповів Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна, кластер Схід. - Наші інженери установлюють необхідне обладнання, що дозволяє евакуйованим і лікарям користуватися безкоштовним швидкісним інтернетом для зв'язку з близькими. Це обладнання для посилення сигналу, а також роутери для прийому і передачі сигналу на мобільні пристрої".

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Роботи проводяться в стислі терміни. У звичайному режимі така установка займає кілька днів. Та, враховуючи терміновість і важливість завдання, інженери Vodafone планують розгорнути мережу і забезпечити доступ до швидкісного інтернету в Нових Санжарах упродовж доби.

"Організація надійного покриття в районі медичного центру зараз необхідна. Ми розуміємо, як важливо людям бути на зв'язку зі своїми рідними, які не можуть їх відвідати в обсервації. Тому ми оперативно погодили необхідні спільні дії, щоб створити інфраструктуру зв'язку для евакуйованих українців і медперсоналу", - зазначив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Стійка пропускна здатність 4G-мережі дозволить забезпечити надійне високошвидкісне з'єднання. Мережа також дозволить проводити прямі трансляції. Харкатеристики мережі гарантують швидкість не нижче необхідного мінімуму в 6 Мбіт/с, чого із запасом вистачає для передачі відео в гарантовано високій якості, без перешкод і з мінімальною затримкою сигналу не більше 15 мс.

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