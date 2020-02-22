Болгарський суд ухвалив рішення про екстрадицію в Україну підозрюваного у справі Гандзюк Левіна

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Болгарський прокурор Георгій Чінев заявив, що суд визнав клопотання про екстрадицію обґрунтованим. Попри це захист Левіна має право подати апеляцію.

"Якщо він подасть апеляцію, апеляційний суд розгляне справу упродовж 7 днів. Водночас, щоб забезпечити фактичну передачу особи, суд також ухвалив рішення про його арешт", - додав прокурор.

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Як повідомлялось, 24 січня 2020 року на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна.

За інформацією СБУ, якщо затриманий погодиться на спрощену процедуру видачі Україні, екстрадиція може зайняти 30-40 днів, в іншому випадку процедура може розтягнутися на роки.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.