Евакуйовані з Китаю здаватимуть аналізи що три дні, - Данілов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час брифінгу в Нових Санжарах.

"21 січня, щойно китайська сторона надала відкритий код РНК, наші дві провідні інституції почали виробляти власні українські тести. Вони наразі готові. Ми що три дні будемо забирати всіх, хто тут є, як тих, хто перебуває в приміщенні, так і тих, хто перебуває в секторі забезпечення охорони тощо. Вони раз на три дні проходитимуть у лабораторії Києва дослідження", - сказав він.

Данілов уточнив, що інформацію про результати досліджень оприлюднюватимуть у міру їх проведення.

Першу партію зразків уже зібрали і упродовж найближчої години відправлять до Києва, підкреслив секретар РНБО.

Данілов прибув у Нові Санжари за дорученням президента України Володимира Зеленського для ознайомлення із ситуацією, що склалася.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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