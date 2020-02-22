На протестах у Нових Санжарах були "професійні" підбурювачі, - Данілов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні на брифінгу біля медцентру в Нових Санжарах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"У тому, що тут відбувалося, брали участь люди, які до Санжар не мають жодного стосунку. Але це вже питання до наших правоохоронних органів. Ці люди є професіоналами, і коли така ситуація стається, вони підбурюють, а потім зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йдеться, вони відпрацюють цю ситуацію", - сказав Данілов.

За його словами, є професійні підбурювачі. "Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це "вірусологи" в спортивному одязі", - додав він.

Секретар РНБО не захотів називати міста, з яких прибули провокатори, але на уточнююче запитання підтвердив, що вони підбурювали людей у натовпі.

Данілов також сказав, що ситуація в Нових Санжарах сьогодні цілком контрольована.

Данілов прибув у Нові Санжари за дорученням президента України Володимира Зеленського для ознайомлення із ситуацією, що склалася.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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