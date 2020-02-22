Українські біатлоністки стали бронзовими призерами чемпіонату світу в естафеті 4х6 км. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У складі української збірної в естафеті виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Меркушина завершила свій етап на сьомому місці, Джима стала шостою, а Семеренко передала естафету восьмою. Однак Підгрушна змогла зробити подвиг і вивести Україну в трійку призерів.

Після заключної стрільби Підгрушна, яка використала один додатковий патрон, пішла на дистанцію другою, але програла боротьбу за срібло німкені Деніз Херманн. Лідер у жіночій естафеті змінювався кілька разів, а перемогу в перегонах у підсумку здобула збірна Норвегії.

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Для збірної України ця медаль стала першою на чемпіонаті світу з біатлону-2020.