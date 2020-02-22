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22.02.20 15:38

За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ

Евакуйованих із китайського Уханя забезпечено всім необхідним, і вони не потребують продуктів харчування.

За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль на брифінгу в Києві в суботу.

За його словами, всі евакуйовані, а також екіпаж і супровід здорові.

"Результати ранкового огляду позитивні. У жодної людини не виявлено симптомів захворювання", - сказав він.

Коваль також додав, що евакуйованих забезпечено всім необхідним і вони не потребують продуктів харчування.

"Якщо все ж є бажання допомогти, то просимо скоординуватися з Червоним Хрестом", - додав він.

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