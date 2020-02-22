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22.02.20 17:17

Зеленський призначив коміка з "Ліги сміху" Гуменюка головою РДА на Хмельниччині. ФОТО

Коміка Василя Гуменюка, який виступав на проєкті "Ліга сміху", призначено главою Ярмолинецької РДА в Хмельницькій області.

Зеленський призначив коміка з "Ліги сміху" Гуменюка головою РДА на Хмельниччині. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського було опубліковано 20 лютого на сайті глави держави

"Призначити Гуменюка Василя Васильовича головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області", - йдеться в документі.

Зеленський призначив коміка з Ліги сміху Гуменюка головою РДА на Хмельниччині 01

Гуменюк був учасником команди "Вінницькі", яка виступала на "Лізі сміху". Найбільше він запам'ятався в номері "Очі дівочі", в якому жартував про розмір жіночих грудей.

Зеленський призначив коміка з Ліги сміху Гуменюка головою РДА на Хмельниччині 02

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Комік балотувався на парламентських виборах від "Слуги народу", але не пройшов до Верховної Ради.

Зеленський призначив коміка з Ліги сміху Гуменюка головою РДА на Хмельниччині 03

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