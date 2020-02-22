Дітям окупованого Криму вкладають у голову, що нічого хорошого при Україні не було, - Семена

Про це заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дуже переживаю за нове покоління. Я хотів би сказати, що дуже боюся, що це покоління вже втрачено. Ви не можете уявити, яка дезінформація, які інформаційні спецоперації (проводяться в Криму Росією. - Ред.). Дітям, які перебувають у цих школах, вкладаються (у голови. - Ред.) сенси про кримське минуле України, про те, що нічого позитивного і хорошого не було, (вкладають. - Ред.) негативну інформацію про Україну загалом, і не тільки про українську владу, а про український народ загалом. Це дуже страшно", - сказав Семена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Незаконно засуджений у Криму журналіст Семена прибув до Києва, він отримає повне соцзабезпечення від держави, - Денісова. ФОТО

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого 2020-го Семена повернувся на контрольовану Україною територію.