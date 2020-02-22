Одного воїна поранено через підрив на невідомому пристрої, від початку доби - 7 ворожих обстрілів на Донбасі, - пресцентр ОС

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін;

неподалік з Старогнатівкою – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї), повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли по наших позиціях, а саме:

неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 10 мін;

у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 2 міни, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

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Сьогодні вночі була здійснена невдала спроба прориву через лінію зіткнення диверсійно-розвідувальної групи збройних формувань Російської Федерації. Противник під прикриттям вогню зі стрілецької зброї намагався вийти на позиції українських захисників поблизу населеного пункту Новотошківське.

Підрозділи Об’єднаних сил своєчасно виявили ворога та черговими вогневими засобами відбили атаку. У результаті бойового зіткнення ДРГ противника, зазнавши втрат, відступила. Ворог залишив на полі бою тіло загиблого російського найманця.

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Сьогодні, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник зазнав поранення. Постраждалого оперативно було доставлено до медичного закладу та надана кваліфікована допомога.

Нагадаємо, вночі 22 лютого штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутськой трасі. Противник тікав, на дорозі за 70 метрів від позицій ЗСУ кинули одного свого пораненого. За інформацією Цензор.НЕТ, у найманця виявили документи на ім'я: Лазарєва Андрія Олександровича, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади. Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був при собі автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Він помер від втрати крові.