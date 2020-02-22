Російська влада докладає багато зусиль, щоб фактично замінити населення в окупованому Криму, - Семена

Про це заявив кримський журналіст Микола Семена, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Російська влада докладає дуже багато зусиль, щоб фактично замінити населення Криму. У кожному місті будуються величезні житлові комплекси із школами, дитсадками, магазинами тощо, і туди заселяються приїжджі люди з Росії. Наприклад, якщо у нас населення Сімферополя раніше становило близько 350 тисяч, то зараз... понад 600 тисяч. Це ті люди, які приїхали звідти, і які уявлення не мають, як тут живуть люди, які нехтують кримчанами", - наголосив Семена.

За його словами, корінним кримчанам нині важко влаштуватися на більш-менш пристойну роботу.

"Було дуже багато завезено людей (з Росії. - Ред.) і розставлено на всіх керівних посадах. Кримчанам залишається бути на підпорядкованих посадах, виконавчих роботах", - зазначив Семена.

Нагадаємо, на окупованому півострові кримінальну справу проти журналіста Миколи Семени завели за те, що він заявив: "Крим - український".

22 вересня 2017 року. Залізничний районний "суд" Сімферополя виніс журналісту вирок: два з половиною роки умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю. У грудні того ж року Верховний "суд" Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

Через проблеми зі здоров'ям Семена потребував кваліфікованого лікування, яке не могло бути йому надане в Криму. Але виїхати до Києва йому не дозволили.

28 січня 2020 року Семена отримав постанову про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

18 лютого 2020-го Семена повернувся на контрольовану Україною територію.