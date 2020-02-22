Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
22.02.20 21:15

Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Тисячі акаунтів у соціальних мережах, що мають відношення до Росії, могли використовуватися для тиражування дезінформації про те, що за поширенням коронавірусу COVID-19 стоїть ЦРУ.

Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними посадовців Державного департаменту, фейкові акаунти використовують у Twitter, Facebook та Instagram. Повідомлення розміщують на кількох мовах.

Зокрема, з акаунтів розміщують інформацію, що вірус, який спричиняє COVID-19, був біологічною зброєю, розробленою Центральним розвідувальним управлінням США. Це зробили нібито для того, щоб вести економічну війну з Китаєм.

Згідно зі звітом Державного департаменту, багато акаунтів раніше використовувати, щоб поширювати дружні до Росії повідомлення про війну в Сирії та протести "жовтих жилетів" у Франції.

Росія наразі не коментувала звинувачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт про дезінформацію перероблять медіаюристи і винесуть на громадське обговорення, - Бородянський

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100