Росія поширює фейк, що коронавірус запущений ЦРУ для економічної війни з Китаєм, - Держдепартамент США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

За даними посадовців Державного департаменту, фейкові акаунти використовують у Twitter, Facebook та Instagram. Повідомлення розміщують на кількох мовах.

Зокрема, з акаунтів розміщують інформацію, що вірус, який спричиняє COVID-19, був біологічною зброєю, розробленою Центральним розвідувальним управлінням США. Це зробили нібито для того, щоб вести економічну війну з Китаєм.

Згідно зі звітом Державного департаменту, багато акаунтів раніше використовувати, щоб поширювати дружні до Росії повідомлення про війну в Сирії та протести "жовтих жилетів" у Франції.

Росія наразі не коментувала звинувачення.

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