Смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Atlantic Group.
"Із превеликим сумом повідомляємо, що вчора пізно ввечері загинув генеральний директор Atlantic Group Сергій Геннадійович Старицький", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Старицький довгий час працював в сфері міжнародних та комерційних зв'язків до того, як в 1992 році став співзасновником Atlantic Group.
" У професійному доробку Сергія Старицького також керівництво телеканалом "Інтер" та очолення департаменту міжнародних зв'язків Української державної телерадіокомпанії", - повідомили в холдингу.
Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці.
За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький.