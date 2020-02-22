Смерть Старицького підтвердили в холдингу Atlantic Group

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Atlantic Group.

"Із превеликим сумом повідомляємо, що вчора пізно ввечері загинув генеральний директор Atlantic Group Сергій Геннадійович Старицький", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Старицький довгий час працював в сфері міжнародних та комерційних зв'язків до того, як в 1992 році став співзасновником Atlantic Group.

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" У професійному доробку Сергія Старицького також керівництво телеканалом "Інтер" та очолення департаменту міжнародних зв'язків Української державної телерадіокомпанії", - повідомили в холдингу.

Нагадаємо, поліція Київської області повідомила, що в селі Чайки Києво-Святошинського району в будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав в гості зі столиці.

За інформацією ЗМІ, від вогнепального поранення в Київській області помер підприємець Сергій Старицький.

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