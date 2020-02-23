Україна може знову організувати евакуацію громадян із Китаю, якщо буде достатня кількість заявок, - Геращенко

Про це на брифінгу в суботу повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо буде достатня кількість заявок із провінції Хубей і міста Ухань від українців, яких потрібно звідти евакуювати, я впевнений, що Україна зможе це зробити знову", - сказав Геращенко.

Водночас заступник міністра не уточнив, яка саме кількість заявок вважається достатньою.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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