Обмеження через коронавірус у Китаї негативно впливають на всі сфери бізнесу у світі, - Bloomberg. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням Bloomberg.
Видання пише, що збій у поставках зачепив дуже багатьох. Наприклад, виробник годинників із Гонконгу не може отримати необхідні комплектуючі, новозеландських лобстерів змушені випускати назад у море, а виробники ігор із Сан-Дієго скорочують виробництво.
Видання оприлюднило інфографіку, яка показує частку всього імпорту проміжних товарів, що надходять із Китаю.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.