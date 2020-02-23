Поранено одного українського воїна, найманці РФ 11 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

"22 лютого збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню. Унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі - поблизу Мар'їнки з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, у районі Новомихайлівки з мінометів калібру 120 мм противник випустив 9 мін, неподалік Старогнатівки - з автоматичного гранатомета і стрілецької зброї, поряд із Красногорівкою зафіксовано зі станкового протитанкового гранатомета 12 пострілів, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, в районі н.п. Лебединське - з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів, поблизу Водяного - з автоматичних гранатометів і великокаліберних кулеметів, поруч із Гнутовим - зі станкового протитанкового гранатомета (6 пострілів), а також противник вів вогонь із великокаліберного кулемета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив три обстріли по українських позиціях: двічі неподалік Кримського з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін, у районі н.п. Новолуганське з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вів вогонь із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат немає", - додали в штабі.

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