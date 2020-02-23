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23.02.20 08:52

Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2440 осіб, близько 23 тисяч вилікувалися

У Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936. 2442 людини померли, 22 888 осіб вилікувалися, і їх виписано з лікарень.

Кількість жертв коронавірусу в Китаї досягла 2440 осіб, близько 23 тисяч вилікувалися

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це 23 лютого повідомив Державний комітет із питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Зазначається, що, за даними на 00:00 23 лютого, з 76,9 тис. заражених новим коронавірусом зараз хворіють 51 606 осіб, у важкому стані - 10 968 людей.

За останню добу на території всієї країни було виявлено 648 нових випадків зараження, померли 97 (із них 96 - у провінції Хубей).

Наразі зареєстровано понад 4,1 тис. випадків із підозрою на новий тип коронавірусу.

Окремо в Гонконзі виявили 69 випадків зараження (з них двоє людей померли, 11 одужали), в Макао - десять інфікованих (шістьох із них виписано), на Тайвані заразилися 26 осіб (один помер і двоє вилікувалися).

Нагадаємо, днем раніше повідомлялося про 2 345 померлих від коронавірусу в Китаї і 76 288 тих, які заразилися.

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