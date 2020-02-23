Суд наклав арешт на 87 земельних ділянок у курортному селищі Затока, щоб запобігти їхньому злочинному відчуженню

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

"З метою запобігання злочинному відчуженню рекреаційних земель на першій лінії від Чорного моря в селищі Затока Білгород-Дністровського району, в межах зазначеного провадження, прокурори звернулися до суду з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "Білгород-Дністровський міськрайонний суд задовольнив клопотання прокуратури і заарештував 87 ділянок загальною площею майже 7 гектарів на вул. Вокзальній і бульварі Золотий берег".

Облпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо можливого незаконного відчуження земель посадовцями Затоківської селищної ради (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

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Зазначимо, що в грудні 2019 року облпрокуратура повернула державі 2,5 гектара прибережних земель селища Затока вартістю близько 50 млн гривень, які було незаконно передано під індивідуальне дачне будівництво в межах першої і другої смуг узбережжя Чорного моря. Суд ухвалив рішення про задоволення позовних вимог прокуратури щодо 48 земельних ділянок.

31 січня 2020 року прокурори Білгород-Дністровської місцевої прокуратури спільно зі слідчими відділу поліції за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в області провели обшуки у посадовців Затоки в межах кримінального провадження щодо розтрати бюджетних коштів.