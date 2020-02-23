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23.02.20 11:10

ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані кількістю нових випадків захворювання коронавірусом, які не мають чіткого епідеміологічного зв'язку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання SBS.

"Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про свою стурбованість кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв'язку з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

До таких випадків, наприклад, належать інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. "Нашою найбільшою проблемою, як і раніше, залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабкими системами охорони здоров'я", - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

ВООЗ закликає виділити 675 мільйонів доларів для підтримки найвразливіших країн, сказав він, додавши, що 13 країн Африки вважаються пріоритетними через їхні зв'язки з Китаєм.

Як повідомлялося, в Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936. 2442 людини померли, 22 888 осіб вилікувалися, їхвиписали з лікарень.

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