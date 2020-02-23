ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання SBS.

"Всесвітня організація охорони здоров'я заявила про свою стурбованість кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв'язку з Китаєм", - йдеться в повідомленні.

До таких випадків, наприклад, належать інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. "Нашою найбільшою проблемою, як і раніше, залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабкими системами охорони здоров'я", - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

ВООЗ закликає виділити 675 мільйонів доларів для підтримки найвразливіших країн, сказав він, додавши, що 13 країн Африки вважаються пріоритетними через їхні зв'язки з Китаєм.

Як повідомлялося, в Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936. 2442 людини померли, 22 888 осіб вилікувалися, їхвиписали з лікарень.

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