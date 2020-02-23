Жителі Нових Санжар: "Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в сюжеті ТСН. 19:30.

Дивіться також: Жителі Нових Санжар, яких називали "тітушками з Кропивницького", записали звернення: "Ми місцеві. Я патріот, воював за Україну". ВIДЕО

Упродовж минулої доби в містечку двічі відбулися збори жителів. Спочатку з людьми спілкувався відомий лікар-педіатр Євген Комаровський, потім відбулася розмова представників місцевої громади з православним духовенством. Головною претензією жителів був брак комунікації. Люди обурені тим, що влада не попередила про розміщення евакуйованих осіб на карантин на території їхнього містечка. Також новосанжарці просто злякалися великої кількості військової техніки і силовиків, яких нагнали для забезпечення супроводу та розміщення осіб, яких вивезли з Китаю.

Зараз місцеві жителі засуджують насильницькі дії, що сталися в містечку - жбурляння каміння в автобус та інші дикунські форми протесту. Відповідальність за це вони покладають на невідомих приїжджих, які й спровокували заворушення. Немає відповіді і на запитання, хто приніс шини. Люди зізнаються, що їм дуже соромно за те, з якого боку Нові Санжари побачив увесь світ.

"Ми - нормальні українці, ми не середньовічні варвари. Просто людей не поінформували", - кажуть вони. Не визнає своєї відповідальності і Володимир Сіренко, якому інкримінують напад автомобілем на бійців Нацгвардії. "Я ні на кого не збирався наїжджати. Що я, зовсім уже?" - прокоментував чоловік, якому суд визначив запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Міністр Скалецька вже поспілкувалася з евакуйованими українцями. Вона також провела відеоекскурсію своєю кімнатою в санаторії в медичному центрі. Також вона розповіла журналістам про низку побутових питань, які є під час цього карантину.

"Біля входу в корпус - я можу бачити це з балкона - стрічку натягнуто, через яку можна переступати тільки в захисних костюмах. Контакту з довколишніми людьми не відбувається. Тобто якщо відбувається передача речей, то підходять до стрічки, ставлять речі на стіл, потім відходять. І лише тоді виходять ті, які мають можливість передавати в середину, забирають ці пакунки", - пояснила глава МОЗ.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська