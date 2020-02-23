"Ідея була показати людям впевненість у наших діях", - Скалецька про рішення пройти обсервацію з евакуйованими з Китаю

Про це розповіла міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька в інтерв'ю Deutsch Welle, інформує Цензор.НЕТ.

"Це була ідея швидше не робоча, а творча. Але через певний час вона перестала бути просто ідеєю, а трансформувалася в рішення... Ідея була нашою. А всі питання, пов'язані з подальшим її втіленням, ми, звичайно, узгоджували спочатку з прем'єром, а потім і з президентом", - сказала Скалецька.

Також вона підкреслила, що "ідея була показати людям впевненість у наших діях".

"Я думаю, що це приклад для тих, хто тут перебуває. Це буде для них певним показником того, що про них думають, піклуються і роблять все необхідне, якщо навіть я довіряю цим заходам і засобам", - пояснила керівник МОЗ.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька вирішила провести два тижні в обсервації разом з евакуйованими з Китаю громадянами. Загалом на обсервації перебувають 94 людини, включно з екіпажем і особами, які супроводжували.