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23.02.20 13:57

Від початку доби найманці РФ здійснили 3 обстріли на Луганському напрямку, поблизу Кримського й Оріхового били з 120-мм мінометів, - Міноборони

Від початку поточної доби станом на 12:30 російсько-окупаційні війська тричі, щоразу по 20 хвилин, вели вогонь по позиціях ЗСУ на Луганському напрямку.

Від початку доби найманці РФ здійснили 3 обстріли на Луганському напрямку, поблизу Кримського й Оріхового били з 120-мм мінометів, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Близько 7:00 противник із гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї обстрілював захисників Травневого.

О 9:30 окупанти випустили 5 мін калібру 120 мм, відкривали вогонь зі станкового протитанкового гранатомета і кулемета по наших опорних пунктах поблизу Кримського.

Після 10:00 2 міни 120-го калібру розірвалися на позиціях підрозділів Об'єднаних сил біля Оріхового.

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За наявною наразі інформацією, втрат серед українських військових немає.

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