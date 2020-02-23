Зріст Антоненка: опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз слідства

Як передає Цензор.НЕТ, матеріали опублікувала на своєму сайті юридична компанія "СЕНС Консалтинг".

Зріст Андрія Антоненка - 180 см.





Як наголошується в повідомленні, на судовому засіданні 20.02.2020 року прокурор Сергій Зузак надав на вимогу судді Печерського районного суду три висновки фототехнічних експертиз, якими встановлювався зріст чоловіка і жінки, зафіксованих камерами зовнішнього відеоспостереження на вул. Липинського, 5, приблизно о 2:40 20.07.2016 року, безпосередньо після закладання вибухового пристрою під автомобіль Павла Шеремета.

Перший висновок від 25.08.2016 р. №9-2/56Ф зроблений завідувачем сектору фототехнічних, портретних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ) Терешкевичем Андрієм Івановичем. Він встановив, що зріст особи №1 (особа з кепкою на голові) відповідає відмітці 170 см на нівелірній лінійці. У встановленому зрості особи можливе відхилення +\- 3% від 170 см через нечіткість зображення, постійний рух особи, можливість відмінності в поставі фігури, наявність кепки на голові та через невідому товщину підошви взуття, що було на особі. Зріст особи №2 (особа з предметом у руках) відповідає відмітці 165 см на нівелірній лінійці з відхиленням +\- 3%.

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Другий висновок від 1.09.2016 р. № 214/ІКТ зроблено головним судовим експертом сектору мистецтвознавчих та психологічних видів досліджень відділу досліджень у сфері інформаційних технологій ДНДЕКЦ Переїденком Андрієм Олександровичем. Ним було встановлено, що зріст особи у кепці з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 172 см ± 5,16 см. Зріст особи в капюшоні з наданих на експертизу відеофайлів відповідає 166,5 см ± 4,98 см.

Третій висновок, замовлений стороною обвинувачення 13.01.2020 р. у КНДІСЕ одразу після заяви сторони захисту про необхідність витребування і дослідження результатів першої експертизи. Така заява вперше пролунала в судовому залі 10.01.2020 р. під час розгляду апеляційної скарги захисника Галенченка В.М. на попереднє ув’язнення пана Антоненка. Висновок №2542/20-35 зроблений 14.02.2020 р. Дем’яненком Русланом Миколайовичем, судовим експертом відділу фоноскопічних, комп’ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів досліджень КНДІСЕ і зводиться до того, що встановити зріст осіб, яких зафіксовано у наданих на дослідження відеозаписах, із достатньою точністю та врахувати та/або оцінити точність вимірювань, на думку експерта, неможливо.

"Будь-якому об’єктивному неупередженому спостерігачеві зрозуміло, що третій висновок є явним проявом особливої лояльності до слідства з боку експерта з ознаками спотворення результату. Він також фактично дискредитує експертну роботу поліцейської експертної установи і роботу поліції загалом. Але головне, що перші висновки він, вочевидь, не спростовує", - йдеться в повідомленні "Сенс Консалтинг".

З усіма трьома висновками можна ознайомитися ТУТ.

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Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.