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23.02.20 15:37

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві під Офісом президента відбулась акція за відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Присутні вимагали звільнити главу МВС і не призначати його на інші впливові посади.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 01
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 02

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 03

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У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 04


У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 05
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 06
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 07
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 08

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 09
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 10

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У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 11
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 12
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 13
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 14
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 15
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 16
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 17
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 18
У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 19

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 20

Учасники мітингу хотіли наклеїти на Офіс президента плакат із написом "Подання про відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова", але правоохоронці не дозволили цього зробити.

У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 21

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У Києві під Офісом президента від Зеленського вимагали відставки Авакова 22

Арсен Аваков обіймає посаду міністра внутрішніх справ із 27 лютого 2014 року.

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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