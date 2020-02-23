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23.02.20 15:53

Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ

Стан іноземки, яка перебуває в обсервації в Нових Санжарах і якій 22 лютого викликали швидку допомогу, стабільний.

Стан іноземки, для якої викликали швидку в Нові Санжари, стабільний, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це на брифінгу в неділю повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Дієту, яка необхідна у разі загострення хронічної гастроентерологічної хвороби, забезпечує харчоблок медцентру. Місцеві лікарі дотримуються плану лікування і перебувають на зв'язку з вузькопрофільними фахівцями", - зазначив Ляшко.

Нагадаємо, вчора, 22 лютого, в обсервації в Нових Санжарах іноземка потребувала допомоги гастроентеролога. Жінці викликали швидку допомогу. Лікарі прибули з пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та зі спеціальними контейнерами для забору проб. Полтавські медики спрацювали оперативно. Зараз евакуйована почувається добре.

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