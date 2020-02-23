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23.02.20 18:10

На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

На адміністративному кордоні з окупованим Кримом і узбережжі Азовського моря тривають спеціальні заходи із залученням мобільних підрозділів, прикордонної авіації та Морської охорони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 01

"Метою заходів є забезпечення дотримання вимог законодавства у рамках компетенції Держприкордонслужби та запобігання правопорушенням.
Під час спеціальних заходів на ділянках Херсонського та Бердянського загонів прикордонники здійснювали подворові обходи та проводили роз’яснювальну роботу з місцевим населенням. Протягом доби прикордонні наряди оглянули близько двох сотень транспортних засобів, перевірили 23 місця базування маломірних плавзасобів, перевірили стан дотримання режиму в КПВВ", - йдеться у повідомленні.

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На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 02
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 03
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 04

В 12 випадках не допустили вихід в море маломірних плавзасобів поза пунктами базування. Стосовно 16 порушників прикордонного режиму склали протоколи адміністративних правопорушень. Виявили 10 випадків незаконного вилову водних живих ресурсів, браконьєрські знаряддя вилучили.

На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 05
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 06
На узбережжі Азовського моря і на адмінмежі з Кримом тривають спецзаходи щодо посилення безпеки, - Держприкордонслужба 07

Спеціальні заходи продовжуються.

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