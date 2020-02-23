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23.02.20 19:18

Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін

Лідер Китаю Сі Цзіньпін назвав коронавірус найбільшою кризою в сфері охорони здоров'я з моменту створення Китайської Народної Республіки в 1949 році.

Коронавірус - найбільша криза у сфері охорони здоров'я Китаю з 1949 року, - Сі Цзіньпін

Про це він заявив у неділю, 23 лютого, під час засідання щодо координації зусиль з профілактики та боротьби з епідемією, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами Сі Цзіньпіна, нинішній вірус поширюється швидше, ніж усі попередні, кількість заражених є найвищою, а також його важко уникнути і контролювати. "Це - криза для нас і велике випробування", - наголосив китайський лідер.

Епідемія коронавірусу, констатував Сі, "неминуче" матиме великий вплив на китайську економіку та суспільство, але йдеться, запевнив він, про короткострокові та контрольовані ефекти. Лідер КНР також закликав органи влади зробити висновки з недопрацювань у протистоянні поширенню коронавірусу.

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