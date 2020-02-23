Говорили із Зеленським, аби я дивився наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці, - Асєєв

Про це Асєєв розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли бачився з президентом, був такий дуже оптимістичний настрій щодо цього обміну. ​​Він сказав, що люди, які впливають на ці процеси з боку Росії, власне, не проти, щоб ще один обмін відбувся. І ми говорили в тому числі про те, аби я дивився ці наступні списки на обмін, щоб туди не потрапляли злочинці. Тому що це було і в попередньому обміні, коли був ще президентом Порошенко, і в цьому обміні, коли Зеленський - президент", - сказав Асєєв.

"І це дуже прикро, тому що дійсно хороші люди, які дуже багато зробили для нашої країни, залишаються в підвалах. А деякі, які власне, навіть воювали проти нашої країни - виходять з обміну. ​​І ця ситуація вимагає також дуже якісного вирішення найближчим часом", - додав він.

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