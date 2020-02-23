Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко

Про це на брифінгу 23 лютого повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Ми відстежуємо всю візуальну інформацію, аналізуємо, визначаємо тих людей, які брали участь у заходах, визначаємо, які функції вони виконували під час цього, і рухаємося у межах слідства", — заявив він.

Варченко також уточнив, що всю суспільно-важливу інформацію у цій справі Нацполіція повідомлятиме громадськості.

Напередодні мешканець Полтавської області вибачився перед працівниками поліції за те, що нецензурно висловлювався на їхню адресу під час протестних акцій у Нових Санжарах в день евакуації українців та іноземців з Китаю.

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