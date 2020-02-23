Спалах коронавірусу в Італії: понад 100 хворих, 3 померлих

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС.

Прем'єр-міністр Джузеппе Конте оголосив надзвичайний план, оскільки кількість випадків захворювання перевищила сотню.

Заходи запровадили після підтвердження, що троє громадян Італії похилого віку померли від коронавірусу.

78-річний чоловік з підтвердженим діагнозом "коронавірус" помер у регіоні Венето, а 77-річна жінка померла у регіоні Ломбардія. Про те, що у неї був саме цей коронавірус, стало відомо тільки після розтину.У неділю увечері повідомлено про смерть від коронавірусу в Італії третьої людини.

У десяти невеликих містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - запровадили карантин. Приблизно 50 000 людей просять залишатися вдома. А у Венеції влада вирішила скасувати два останні дні карнавалу, які припадали на 24-25 лютого.

Спалах коронавірусу позначився на Міланському тижні моди: показ колекції Джорджіо Армані, який має відбутися у неділю, буде у порожньому залі, оскільки запрошених просять не приходити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція визначає відповідальних за паніку і протести в Нових Санжарах, - Варченко

Очільник італійського уряду Джузеппе Конте оголосив, що зараз забороняється в'їжджати або залишати райони спалаху без спеціального дозволу.

Усі шкільні та спортивні заходи припинили в цих районах, зокрема, скасували декілька футбольних матчів Серії А, які мали відбутися у неділю.

Поліція, а за необхідності і збройні сили, матимуть повноваження забезпечити виконання обмежень.

Італійська влада побоюється, що вірус вже вийшов за межі ізольованих скупчень випадків у Ломбардії та Венето, адже це ускладнить стримування поширення хвороби.