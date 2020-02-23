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23.02.20 21:35

Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі. ФОТО

Сьогодні в Туреччині, на площі Беязит в Стамбулі, відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

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"У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

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Учасники тримали плакати з написами: "Вчора Сталін, сьогодні Путін", "Зупини злочин Кремля, поверни вкрадене", "Кримські татари не здадуться" та інші.

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Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR. "У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття", - було написано на одному з плакатів.

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