Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.

"У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.

Учасники тримали плакати з написами: "Вчора Сталін, сьогодні Путін", "Зупини злочин Кремля, поверни вкрадене", "Кримські татари не здадуться" та інші.

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Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR. "У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття", - було написано на одному з плакатів.