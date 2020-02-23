Мітинг-протест проти окупації Росією українського Криму відбувся у Стамбулі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Генеральне консульство України в Стамбулі.
"У Стамбулі відбувся мітинг-протест проти окупації Росією Автономної Республіки Крим", - йдеться в повідомленні.
Учасники тримали плакати з написами: "Вчора Сталін, сьогодні Путін", "Зупини злочин Кремля, поверни вкрадене", "Кримські татари не здадуться" та інші.
Також учасники заходу протестували проти припинення роботи кримськотатарського телеканалу ATR. "У небезпеці. Єдиний кримськотатарський ТВ канал під загрозою закриття", - було написано на одному з плакатів.