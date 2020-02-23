Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "ТСН", інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не очікували, що буде така інформаційна атака на нашу країну з боку різних, скажімо так, політичних структур, різних джерел. Це для нас була дійсно несподівана ситуація, тому що насправді з коронавірусом нічого складного, страшного, як ми вважаємо, немає", - зазначив він.

Він запевнив, що у влади не було тактики засекречування інформації, пов'язаної з евакуацією українців.

"Жодної тактики засекречування не було. Було чотири об'єкти, які були визначені заздалегідь. У залежності від тих чи інших процесів ухвалювалися б ті чи інші рішення", - зазначив він.

Данілов також пояснив, що літак з евакуйованими упродовж певного часу перебував у повітрі над Харковом у зв'язку з поганою погодою, яка не дозволяла здійснити посадку.

"І жодного засекречування ніхто не робив свідомо. Просто не очікували, що буде таке сприйняття ситуації", - підкреслив секретар РНБО.

За словами Данілова, майже щодня відбувається зовнішнє втручання в інформаційний простір України і неможливо це зупинити.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.