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23.02.20 22:38

Двоє патрульних зазнали травм, зупиняючи масову бійку в центрі Львова, - поліція

Вночі 23 лютого в поліцію надійшло повідомлення про масову бійку на площі Ринок у Львові. На місце події прибули екіпажі патрульної поліції.

Двоє патрульних зазнали травм, зупиняючи масову бійку в центрі Львова, - поліція

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Львівської області, під час припинення правопорушення двоє патрульних поліцейських зазнали тілесних ушкодженнь та звернулись за медичною допомогою. Особи, причетні до скоєння правопорушення, встановлені. Ними виявилися мешканці Львова, віком 24 та 38 років.

За фактом слідчі Галицького відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Санкція статті передбачає покарання - обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Проводиться досудове розслідування.

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