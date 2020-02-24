РНБО рекомендує відновити СЕС для боротьби із загрозами, подібними до коронавірусу, - Данілов

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю програмі "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

"Не повернути нашу службу, а саме, щоб вона почала виконувати ті функції, які мала б виконувати. Йдеться про санепідемічну службу. Але це не перевірка їдалень, кафе або ресторацій. Це суто боротьба з такими речами, які сьогодні є в країні", - уточнив він.

Водночас Данілов наголосив, що держава повністю готова до можливих викликів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просто не очікували такого сприйняття ситуації, - Данілов запевнив, що інформацію про евакуацію українців із Китаю не приховували спеціально. ВIДЕО

"Система захисту, на жаль, така (я відверто кажу), ми не можемо ще тестувати. Але ми повністю готові для того, щоб, якщо не дай Боже будуть якісь виклики. У нас є розуміння забезпечення медичними речовинами, у нас є забезпечення відповідним медичним персоналом", - уточнив секретар РНБО.

Нагадаємо, на міжвідомчій нараді під головуванням секретаря РНБО Олександра Данілова 11 лютого Міністерству охорони здоров'я України рекомендовано відновити санітарно-епідеміологічну службу у зв'язку із загрозою коронавірусу.