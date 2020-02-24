Коронавірус заважає відновленню світової економіки, - директорка-розпорядниця МВФ Георгієва

Таку думку висловила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва у своєму виступі у фіналі засідання міністрів фінансів і глав центробанків Групи 20, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Наша зустріч відбулась у час особливої невизначеності, - заявила Георгієва. – На початку року, світове зростання, як видається, поновилося, з ознаками стабілізації та очікуваннями помірного відновлення – з 2.9 відсотків минулого року до 3.3 відсотка цього року. Цій попередній стабілізації сприяло продовження монетарної і, в деяких країнах, фіскальної політики розширення".
Серед позитивних чинників для економіки Георгієва назвала підписання першої фази торговельної угоди США та Китаю.
Однак світове економічне відновлення під загрозою, через негативний вплив, який має поширення коронавірусу COVID-19.
"З часу тих прогнозів глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я COVID-19 зашкодила економічній діяльності в Китаї і створила ризики для відновлення. Насамперед – це людська трагедія, однак вона впливає і на економіку", - зазначила Георгієва.
На її думку, навіть у разі швидкої зупинки поширення вірусу, зростання економіки в Китаї та в решті світу зазнає негативного впливу.
"Ми маємо співпрацювати задля стримування COVID-19, - наголосила вона, - як у гуманітарному так і в економічному аспекті, особливо, якщо спалах триватиме і поширюватиметься. МВФ готовий допомагати, включно з використанням Трасту з протидії катастрофам та подолання їхнього впливу, який може видавати гранти на зменшення боргового навантаження на найбідніші, найбільш важливі країни", - зазначила вона.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.