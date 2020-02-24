Коронавірус заважає відновленню світової економіки, - директорка-розпорядниця МВФ Георгієва

Таку думку висловила директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва у своєму виступі у фіналі засідання міністрів фінансів і глав центробанків Групи 20, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Наша зустріч відбулась у час особливої невизначеності, - заявила Георгієва. – На початку року, світове зростання, як видається, поновилося, з ознаками стабілізації та очікуваннями помірного відновлення – з 2.9 відсотків минулого року до 3.3 відсотка цього року. Цій попередній стабілізації сприяло продовження монетарної і, в деяких країнах, фіскальної політики розширення".

Серед позитивних чинників для економіки Георгієва назвала підписання першої фази торговельної угоди США та Китаю.

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Однак світове економічне відновлення під загрозою, через негативний вплив, який має поширення коронавірусу COVID-19.

"З часу тих прогнозів глобальна надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров'я COVID-19 зашкодила економічній діяльності в Китаї і створила ризики для відновлення. Насамперед – це людська трагедія, однак вона впливає і на економіку", - зазначила Георгієва.

На її думку, навіть у разі швидкої зупинки поширення вірусу, зростання економіки в Китаї та в решті світу зазнає негативного впливу.

"Ми маємо співпрацювати задля стримування COVID-19, - наголосила вона, - як у гуманітарному так і в економічному аспекті, особливо, якщо спалах триватиме і поширюватиметься. МВФ готовий допомагати, включно з використанням Трасту з протидії катастрофам та подолання їхнього впливу, який може видавати гранти на зменшення боргового навантаження на найбідніші, найбільш важливі країни", - зазначила вона.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.