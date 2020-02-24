Про здоров'я осіб, що проходять обсервацію в "Нових Санжарах", інформуватимуть щодня, - Данілов

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "ТСН", передає Цензор.НЕТ.

"Щодня повідомлятимемо про їхній стан, по-перше. По-друге, раз на три дні в них братимуть проби. Учора (22 лютого. - Ред.) було взято першу пробу, і найближчим часом вже будуть перші аналізи, і вони обов'язково будуть публічними. Нічого приховувати ми не збираємося, бо нам нема чого приховувати. Це має бути публічна відкрита інформація, суспільство має знати, що відбувається", - сказав він.

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Нагадаємо, вдень 19 лютого український літак, який мав евакуювати з Уханя (Китай), що став епіцентром спалаху нового типу коронавірусу, майже пів сотні громадян України та кілька десятків громадян інших держав, здійснив посадку в аеропорту цього міста. На евакуацію з'явилися всі 48 заявлених громадян України і 29 іноземців. Заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль заявив, що евакуйованих з Китаю планують розмістити в чотирьох місцях.

На борту літака, який вилетів з китайського Уханя в Україну, перебували люди, які не мають симптомів гострої респіраторної інфекції. Чотирьох осіб лікарі не допустили до польоту.

Попри протести місцевих жителів, 20 лютого автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.