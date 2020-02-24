Австрія обмежила залізничне сполучення з Італією через поширення коронавірусу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За словами представника Австрійських федеральних залізниць (OBB), такі заходи впроваджено з 23 лютого і пов'язані вони з поширенням коронавірусу в деяких регіонах Італії.

Зазначається, що проїзд через перевал Бреннер у східній частині Альп - важливий і завантажений маршрут пасажирських поїздів між Італією, Австрією та Німеччиною.

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23 лютого видання повідомляло, що Австрія не пропустила потяг з Венеції через ризик поширення коронавірусу, бо запідозрили у двох пасажирів коронавірус.

Нагадаємо, Італія запровадила надзвичайні заходи для подолання поширення спалаху нового коронавірусу COVID-19 у Європі. Заходи ввели після підтвердження, що троє італійців похилого віку померли від коронавірусу. Кількість випадків захворювання перевищила сотню. У десяти містах у північних регіонах країни - Ломбардії та Венето - ввели карантин.