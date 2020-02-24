Українцям, які залишилися в Китаї, надається всебічна допомога, - посольство

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

"Станом на 24.02.2020 р. більшість громадян України, які перебувають у провінції Хубей та повідомили Посольству про згоду бути евакуйованими, були евакуйовані до України. Посольство надає всебічну допомогу громадянам України, яких було включено до евакуаційних списків, але які не змогли вилетіти на Батьківщину в ніч на 20 лютого ц.р., зокрема щодо поселення, харчування, вирішення побутових потреб та ін.", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що громадяни України, які перебувають на території провінції Хубей, отримують необхідну допомогу від Посольства України в КНР, а також, на прохання Посольства, від компетентних урядових установ та організацій КНР за місцем їхнього проживання.

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