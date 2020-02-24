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24.02.20 08:00

Понад 250 населених пунктів у 7 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов станом на ранок понеділка знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях.

Понад 250 населених пунктів у 7 областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"24 лютого внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП знеструмлено 251 населений пункт у 7 областях, а саме: Львівська – 70, Івано-Франківська – 69, Тернопільська – 65, Волинська – 23, Чернівецька – 12, Житомирська - 11 та Рівненська – 1", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

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"Рух автомобільного транспорту на автодорогах держави забезпечено", - додали в пресслужбі ДСНС.

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