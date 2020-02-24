Кількість осіб, які заразилися коронавірусом, поза межами материкового Китаю сягнула 2,2 тис., - гонконгські ЗМІ

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила гонконгська газета South China Morning Post.

За її даними, кількість жертв коронавірусу збільшилася за добу до 26 осіб: вісім людей померли в Ірані, сім - у Південній Кореї, чотири - в Японії, по два летальні випадки зафіксовано в Гонконзі й Італії, по одному - у Франції, на Тайвані та Філіппінах.

Найбільше хворих - 838 - виявлено на території Японії, з них понад 630 припадає на пасажирів і членів екіпажу Diamond Princess, який стояв на карантині в Йокогамі.

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Як повідомило агентство "Ренхап", у Південній Кореї виявлено 161 новий випадок зараження, загальна кількість хворих досягла 763 особи.

В Італії налічується 152 хворих, у Сінгапурі - 89, у Гонконзі - 74, Ірані - 43, Таїланді і США - 35, на Тайвані - 28, в Австралії - 23, в Малайзії - 22, Німеччині і В'єтнамі - по 16, у Франції - 12, в ОАЕ - 11, Макао - 10. Менше 10 випадків захворювання зафіксовано у Великій Британії, Канаді, на Філіппінах, в Індії, Росії, Іспанії, Бельгії, Камбоджі, Єгипті, Фінляндії, Непалі, Шрі-Ланці та Швеції.