"Там простіше забезпечити охорону", - Гончарук пояснив, чому евакуйованих з Уханя розмістили в Нових Санжарах

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Було декілька об'єктів, які готові були прийняти людей, але конкретно цей об'єкт був обраний через те, що там простіше забезпечити охорону, тобто фактично – безпеку. Це режимний об'єкт, який належить Національній гвардії, нам зрозумілий там персонал, ми розуміємо, що це люди, які служать фактично, тобто вони були там перевірені, ми розуміли дуже добре територію", – сказав він.



За його словами, підконтрольність території в Нових Санжарах була одним із критеріїв, які переконали зупинитися саме на цьому об'єкті.

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Гончарук наголосив, що всі евакуйовані станом на 23 лютого здорові і для них створили додаткові зручності.



"Окремі мобільні оператори встановили там тимчасові вишки зв'язку, щоб у людей був кращий зв'язок, щоб їм було простіше спілкуватися, зв'язуватися зі своїми рідними, близькими. Завтра ми ще там додаткові умови комфорту для них створимо, всі необхідні санітарно-гігієнічні потреби забезпечені, у них є їжа, там тепло, вони в безпеці", – зазначив глава уряду.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.