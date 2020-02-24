Істотні опади та сильний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
24 лютого місцями, крім північно-східної частини, сильний вітер 25-28 м/с.
В Карпатах сніг, вночі 24 лютого значний сніг, сильна хуртовина, на дорогах снігові замети, ожеледиця, пориви вітру 40 м/с.
Рятувальники попереджають, що погодні умови ускладнять роботу підприємств енергетики і комунального господарства, в Карпатах будуть призводити до порушення на окремих ділянках доріг, припинення руху транспорту.
Вночі та вранці 24 лютого в північно-західних районах Чорного моря очікується сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 30-40 дм; на Азовському морі вдень 24 лютого сильний вітер 25-28 м/с, висота хвиль 15-20 дм, місцями значні опади. Ускладнення погодних умов відповідає II (помаранчевого) рівню небезпеки.
Очікувані погодні умови приводити ускладнення роботи морської галузі та морського транспорту.