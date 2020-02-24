Після деокупації Криму потрібно років на 10 встановити призначене з Києва управління, - заступник голови Меджлісу Умеров

Таку думку висловив "Крим.Реалії" заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, передає Цензор.НЕТ.

"У нинішній ситуації проводити вибори за законами України неможливо. Навіть після повного відновлення територіальної цілісності України і деокупації необхідно встановити призначене з Києва управління, хоча б років на десять. Потрібен час, щоб розібратися з тими, у кого "руки в крові", і тими, хто активно будував "русский мир". Що стосується решти населення, нехай кожен сам вирішує, залишається він в Україні, або їде на батьківщину, до Росії. Україна при цьому викуповує всю нерухомість у тих, хто вирішив виїхати, вони не мають сприйматися як біженці. Це не має поширюватися на тих, хто приїхав після 18 березня 2014 року. Вони їдуть без варіантів", - розповів свою точку зору Крим.Реалії заступник голови Меджлісу.

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Водночас він зазначив, що вибори депутатів Верховної Ради від АРК проводити потрібно, не чекаючи деокупації.

"А вибори, точніше довибори до Верховної Ради України, можна провести у 12 округах АРК і Севастополя. Організувати ці вибори на всій території материкової частини України. Окружні виборчі комісії розташувати в Києві, а дільничні – в обласних центрах. Голосувати за паспортом, в окрузі відповідно до місця проживання у Криму. І буде в нас 12 депутатів від Криму у ВРУ. Якщо влада в Україні стурбована не здачею Криму, а поверненням, вона це організує", – зазначив Умеров.