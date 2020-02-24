На закриття "справи рюкзаків" Аваков не впливав, - Холодницький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Я це (вплив Авакова-старшого. - Ред.) категорично спростовую. Аргументація була проста - закінчувалися дев'ять місяців слідства і процесуальний прокурор сказав, що з такою доказовою базою у цій справі до суду не піде", - заявив він.

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Крім того, Холодницький розповів, що коли САП підписали підозри, то дали детективам час зібрати докази. І коли вони вперше побачили ці підозри, то там був вказана "єдиний зв'язок між Аваковим-молодшим і підприємцем, який шив ці рюкзаки, - це те, що вони були друзями у фейсбуці".

Нагадаємо, 31 жовтня 2017 Національне антикорупційне бюро України провело обшуки в сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

У лютому 2017 року було опубліковано відео, зняте прихованою камерою, на якому людина, схожа на сина голови МВС Арсена Авакова Олександра обговорює з людиною, схожою на екс-заступника міністра Сергія Чоботаря поставку партії рюкзаків для підрозділів відомства за завищеною ціною.

Діалог на відео датований груднем 2014 року, а вже в лютому 2015 року МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 млн грн. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відкидав будь-які звинувачення в причетності його родини до закупівлі рюкзаків. У МВС дії НАБУ назвали політичними і юридично необґрунтованими.

Національне антикорупційне бюро України оголосило про підозру трьом фігурантам "справи про рюкзаки". 1 листопада Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід фігуранту "справи рюкзаків" - синові глави МВС Арсена Авакова Олександру у вигляді особистого зобов'язання. Екс-заступника міністра МВС Чеботаря також відпустили під особисте зобов'язання. Також суд відпустив під особисте зобов'язання третього фігуранта "справи про рюкзаки". Пізніше Солом'янський районний суд Києва повернув Олександру Авакову закордонний паспорт і скасував зобов'язання носити електронний браслет, а САП дозволила полетіти в Італію. Також суд двічі скасовував арешт нерухомості Олександра Авакова.

6 квітня 2018 року НАБУ повідомило, що розслідування "справи про рюкзаки" завершено. 12 липня стало відомо про закриття так званої "справи рюкзаків". У САП повідомили, що фігурант справи Литвин визнав одноосібну вину, а докази причетності інших підозрюваних відсутні.