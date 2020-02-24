У Міноборони спростували інформацію про зниження норм для харчування військовослужбовців

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Вартість закупівлі продуктів харчування визначається під час проведення аукціонів у системі електронних закупівель "PROZORRO", і наразі встановлена на рівні 67-77 грн за комплект.

Остаточна ціна послуги з аутсорсингу, що діятиме з 1 березня 2020 року, стане відомою за підсумками електронних торгів, які розпочинаються 24 лютого 2020 року. При цьому очікувана вартість може знизитися", - сказано в повідомленні.

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Разом з тим у відомстві зазначають, що встановлені норми харчування жодним чином не зменшаться. Як і раніше, українські воїни отримуватимуть якісну, калорійну їжу, як це передбачено відповідними нормами, а також Каталогом продуктів харчування. Теж ж саме стосується і військовослужбовців, які виконують бойові завдання із захисту держави на сході України.

Як вже повідомлялося, з 1 березня 2020 року усі бойові частини Збройних Сил України переведено на систему харчування за Каталогом, який містить 409 видів продуктів на вибір. Схожа система використовується у майже всіх арміях держав-членів НАТО.

До цього часу в Українському війську діяла т.зв. "стара" система з лише 36 видів продуктів, що викликало багато нарікань з боку військовослужбовців.

Решта військових частин перейдуть на нову систему поступово, починаючи з 01 червня 2020 р.

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