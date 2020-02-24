Розроблено вакцину проти коронавірусу COVID-19, але потрібні подальші перевірки та доопрацювання, - посол КНР у РФ Ханьхуей

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив на брифінгу в посольстві Китаю в Москві в понеділок.

"У Китаї вже розробили вакцину, яка показує імунітет. Але це попередньо, потрібні подальші перевірки та доопрацювання", – сказав він.

Чжан Ханьхуей також повідомив про знайдено ефективні ліки для лікування коронавірусу.

"Практика показує, що китайські ліки ефективно діють. У всіх випадках, коли застосовують ліки, не було жодного випадку ускладнення. Загальна ефективність китайських ліків показує понад 85%, в деяких районах понад 90%", - зазначив він.

Чжан Ханьхуей зазначив, що в Китаї знайшли старі ліки, які ефективно діють проти смертельного вірусу, це "хлорохіна фосфат, який кілька десятків років застосовується від малярії".

"Також є старі ліки радянського виробництва. Поки ці два варіанти вважаються найбільш ефективними. Найефективніші способи – європейська медицина в поєднанні з китайською", - сказав посол.

Чжан Ханьхуей спростував припущення про штучне походження коронавірусу COVID-19, епіцентром поширення якого є місто Ухань - адміністративний центр китайської провінції Хубей.

"Я вам точно скажу, що це не штучне. Можливо, це вірус як вірус SARS, від диких тварин", - наголосив він.

Він зазначив, що пошук джерела вірусу триває, версія про те, що "господарем" захворювання був кажан, перевіряється, але поки також не підтверджена.

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